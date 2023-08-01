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        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi yaygınlaşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:23
        İstanbul'da bir grup genç arkadaşın başlattığı "Mekanda Sanat Var" projesi yaygınlaşıyor

        ESKİŞEHİR (AA) - ATAHAN GEZER - İstanbul'da bir grup arkadaş tarafından başlatılıp Eskişehir dahil 11 ilde yürütülen kafe, restoran gibi işletmelerde vakit geçiren insanlara sanatsal faaliyette bulunma imkanı sunan "Mekanda Sanat Var" adlı projenin Türkiye'nin bütün kentlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Temmuz 2021'de İstanbul'da bir grup arkadaş tarafından Kovid-19 salgınının ardından insanların sanatsal faaliyetlerle sosyal hayata daha çabuk karışması amacıyla Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Isparta, Bursa, Samsun, İzmir, Antalya ve Tekirdağ illerini de kapsayan Mekanda Sanat Var Projesi başlatıldı.

        Sosyal medya aracılığıyla "Mekanda Sanat Var" ekibine ulaşan çeşitli kafe ve restoranların sahiplerinin işletmelerinde heykel, resim, maske tasarımı ile yiyecek, içecek yapımı gibi eğitimler verilen projede, ortalama 2 saat süren etkinliklerde katılımcılar, sosyalleşerek sanatsal faaliyette bulunma fırsatı yakalıyor.

        İki yılda binlerce kişinin nitelikli sosyalleşmesine yardımcı olan projenin, Türkiye'nin bütün kentlerine yayılması planlanıyor.

        - "İnsanlar haftalık streslerini atıyor"

        Projenin kurucu ortaklarından 25 yaşındaki Anıl Yılmaz, AA muhabirine, "Mekanda Sanat Var"ın Kovid-19 salgını sonrası insanların yeniden hayata karışması amacıyla başlatıldığını söyledi.

        Rutinleri anı haline getirmek istediklerini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yola İstanbul ile çıktık fakat büyüyerek 11 ilde çalışmalarımızı yürütmeye başladık. Ulusal bir marka olma eğilimindeyiz. Yaklaşık 2,5 aydır da Eskişehir'de yer alıyoruz. Etkinliklerimizi ağırlıklı heykel ve resim üzerine düzenliyoruz. Maske tasarımı ile yiyecek ve içecek yapımı gibi etkinliklerimiz de oluyor. 2 yıllık süreçte binlerce etkinlik düzenledik. Merkezimiz olan İstanbul'da haftada 400-500 kişiye ulaşıyoruz. Eskişehir'de ise yaklaşık 15 etkinliğimiz oldu. Yemek ve içmekten keyif aldığımız mekanlarda sanatsal etkinlikleri yaymak istiyoruz. Böylece rutin zamanımızı sanatsal etkinliklerle süslüyoruz. İnsanlar haftalık streslerini de atmış oluyorlar. Bu etkinliklerimizi 11 kentin yanı sıra ülke genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz."

        Yılmaz, katılımcıların ürettiği ürünleri evlerine götürdüklerini ifade ederek, etkinlik ağlarını genişletmek istediklerini kaydetti.

        Projenin il koordinatörü 28 yaşındaki Hande Özge Özkul da Mekanda Sanat Var'ın giderek büyüdüğünü dile getirdi.

        Proje kapsamında seramik hamuruna ilk kez dokunan insanların olduğunu aktaran Özkul, "Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunuyum. Etkinliklerde katılımcılara eğitmenlik de yapıyorum. Onları yönlendirmek ve yeni tasarımlar ortaya çıkarmak bana büyük keyif veriyor. Katılımcılar, yaptıkları işleri anlaşmalı olduğumuz atölyelerde pişirebiliyorlar. Böylece seramik yapımının tüm aşamalarını görüyorlar. Mekanda Sanat Var, bu sebeple kolektif bir proje." dedi.

        Katılımcılardan 22 yaşındaki Zeynep Görgülü ise projeyi sıra dışı bulduğunu belirterek, diğer etkinliklerde de yer almak istediğini sözlerine ekledi.

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