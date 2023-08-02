AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den Büyükerşen'in URAYSİM Projesi açıklamasına tepki

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Dönmez, yaptığı açıklamada, URAYSİM başta olmak üzere şehrin kalkınmasına destek olacak her projeyi destekleyeceklerini bildirdi.

Şehrin "Karakurt"tan gelen, "Eskişehir 5000" ile taçlanan demiryolu ilkleri geleneğini sürdüreceklerini vurgulayan Dönmez, "Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, URAYSİM'in gerçekleşebilmesi için alınan kamulaştırma kararlarını iptal ettirmesi ile övünüyor. Nadide bir yatırımın şehre kazandırılmasına engel olunması övünülecek bir iş değildir. Alpu Ovası 51 bin hektar, test merkezi yapımı için kullanılacak alan ise yüzde 0,5. Bu projenin engellenmesini 'Tarımı koruduk' diye izah edemezsiniz. 1999 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen'in tarım arazilerini korumak, tarımsal verimi artırmak için çalışmadığı ortada." ifadelerini kullandı.

Geçen 24 yılına bakıldığında Eskişehir'e yapılacak ve Avrupa'da tek olacak bir merkezin yapımını engelleyen bir belediye başkanının bunu tarımı korumak için yaptığına inanmanın mümkün olmadığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yılmaz Büyükerşen'in karnesi ortada. İmara açılan tarım arazileri, yeşil alanlar ortada. Şu noktada artık tarımı korumak ile değil ancak yatırımı engellemek ile övünebilir. Teknolojiye dayalı tesisin ihtiyaç duyduğu uzmanlığı nitelikli istihdam sunar. Eskişehir'de nitelikli istihdam yaratacak yatırımlara ihtiyacımız var. Bu projeden vazgeçmeyeceğiz. Teknolojiye dayalı tesislerin kuruluşunu engellemekle şehrin gelişimini ve sürdürülebilir kalkınmayı engellemiş oluyorsunuz. Şehrin ekonomik, eğitim ve altyapı alanlarında birçok avantaj elde etmesine engel olmuş oluyorsunuz. Geleceğin teknoloji uzmanlarının gelişmesine yönelik katkıya engel olmuş oluyorsunuz. Şehrin yaşam standartlarının yükselmesine engel oluyorsunuz."

Dönmez ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşme sağlayıp alternatif bir plan değerlendireceklerini ifade etti.