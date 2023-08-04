Günyüzü'nde motosikletin otomobil ve akülü araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde motosikletin, bir otomobil ve akülü araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Habip K'nin (26) kullandığı motosiklet, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce İhsan K. yönetimindeki otomobile, ardından Mehmet Ş. (59) idaresindeki akülü araca çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Habip K. ile Mehmet Ş. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.