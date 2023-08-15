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        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 16:36
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        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Taştepe mevkisinde karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin koordinesindeki ekipler, 5 arazöz, 2 su tankeri, 5 helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Bu arada, yangına müdahale için Bilecik, Sakarya, Kütahya ve Afyonkarahisar'dan destek istendiği bildirildi.

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