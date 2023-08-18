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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Han ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 14:09
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez, Han ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Eskişehir'in Han ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Dönmez vatandaşların ihtiyaç, talep ve beklentilerini dinledi.

        Dönmez, vatandaşların sesine kulak vermek, sorunlarına çözüm aramak için ilçede bulunduklarını belirterek, "Bu güzel ilçemizin daha da gelişmesi için ne gerekiyorsa yapmak için buradayız. Yoğun sıcaklara rağmen bize gösterdiğiniz ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        AK Parti Han İlçe Başkanı Arif Taşçı ise Dönmez'in ziyaretinin, halkla iç içe olan, sorunları yerinde dinleyen ve çözüm üretmeye odaklanan bir anlayışın yansıması olduğuna dikkati çekerek, teşekkür etti.

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