GÜNCELLEME 3 - Eskişehir'de ormanlık alanda etkili olan yangına müdahale ediliyor
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına, balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.
Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda anız yangını çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolu trafiğe kapatıldı.
Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınının Seyitgazi'ye bağlı Oynaş Mahallesi'nde saat 13.00 sularında balya makinesinin kıvılcım atması sonucu anız yangını ile başladığı bildirildi.
Alevlerin Gökbahçe ve Kümbet mahallelerindeki ormanlık alana hızla yayıldığı belirtilen açıklamada, "Yangına, 1 yangın söndürme uçağı, 5 helikopter, 3 iş makinesi, 20 arazöz, 8 itfaiye aracı, 3 loder, 6 dozer, 5 su tankeri, 2 greyder ve yaklaşık 200 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alma çalışmaları sürdürülmektedir. Çevre illerden personel ve araç destekleriyle müdahaleye devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.