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        Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali sona erdi

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Havacılık Festivali gösteri uçuşlarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:41 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:00
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        Eskişehir'de THK 2. Havacılık Festivali sona erdi
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in İnönü ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Havacılık Festivali gösteri uçuşlarıyla tamamlandı.

        THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezindeki festivalin ikinci günü halk uçuşları, THK Paramotor gösterisi ile gösteri uçuşlarına sahne oldu.

        Festivalde, Türk Hava Kurumu pilotları "Microlight"la vatandaşlara gösteri sundu. Gösterilerde Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) emrinde görevli Paraşüt Takımı'nın atlayışı festivaldeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Daha sonra Uludağ Havacılık ve "Gordiyon Havacılık" tarafından "Ultralight" hava aracıyla gösteri uçuşu yapıldı.

        Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla sahne aldı. Şener'in gökyüzünde uçağıyla yaptığı şov, alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı. Şener'in uçağından çıkan "smoke oil" adlı dumanla gökyüzünde oluşturduğu şekiller izleyenlerin beğenisini topladı.

        Şener gösterisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalde uçağıyla yer almanın kendisi için duygusal anlara neden olduğunu söyledi.

        Festivaldeki gösterisine duyulan ilginin kendisi için motive edici olduğunu kaydeden Şener, vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

        Yakın Doğu Havacılık tarafından Cessna 172 ile geçiş yapıldı. "SkyOlympos" ekibi Gyrocopter'le gösteri uçuşu yaptı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Paraşüt Takımı da gösteri uçuşları sonrası yaptıkları atlayışla festival alanındaki izleyenlerden alkış aldı.

        Festivalde, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı Helikopteri ile Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gösteri uçuşları icra edildi.

        Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Baş Test Pilotu Murat Özpala, TUSAŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen ilk milli hava aracı HÜRKUŞ'la festivalde gösteri sundu. Özpala, gösteri uçuşu esnasında alandaki vatandaşları telsiz aracılığıyla selamladı.

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, festivalde izleyenlere keyifli bir gösteri sundu. Yaklaşık yarım saat süren gösteri alandaki izleyicilerden büyük alkış aldı.

        Festivalin sonunda konuşan THK Çağrı Heyeti Başkanı Ali Yüksel, emeği geçenlere teşekkür etti.

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