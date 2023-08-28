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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:07 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:15
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret etti
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        ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, sıcaklık rekoru ile anılan Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerini ziyaret ettiği bildirildi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Dönmez'in Sarıcakaya ilçesindeki Kapıkaya, Düzköy, Beyköy ve Laçin mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediğini kaydetti.

        Milletvekili Dönmez, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

        "DSİ'ye bağlı Laçin Barajı ve sulama tesislerinde yaptığımız incelemelerle tarıma büyük katkı sağlayan projeleri değerlendirdik. DSİ yetkililerimizden alınan bilgilerle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bu çalışmaların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mihalgazi ilçemizdeki Sakarıılıca, Alpagut ve Karaoğlan mahallelerimizde de hemşehrilerimizle buluşarak gönüllere misafir olduk. Mihalgazi ilçemizin geleneksel panayırına katıldık. 2002 yılından bu yana gece gündüz demeden yaptığımız çalışmalarla, hepimizin huzurunu ve refahını amaçladık. Halkımızın destek ve güveniyle, Eskişehir'imizin daha da ileriye gitmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

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