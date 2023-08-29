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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 20:35 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:35
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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu
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        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren genç boğuldu.

        Serinlemek için Sarıkaya Mahallesi'nden geçen nehre giren Ferhat Alp (15), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yapılan çalışma sonucu Alp'in cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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