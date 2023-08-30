Sivrihisar'da Büyük Zafer'in 101. yılı kutlandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Sivrihisar Adliye Sarayı Atatürk Anıtı'ndaki törende, Kaymakam Hüseyin Sayın, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden ve Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından çelenk sunuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri adına günün anlam ve önemini belirten konuşma Hava Asteğmen Fırat Girgin tarafından yapıldı.
Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı adına "Zafer Bayramı" adlı şiir, Hava Piyade Er Furkan Çelikbıçak tarafından okundu.
Hasan Karacalar Ortaokulu Öğrencisi Ferda Darıcı da "30 Ağustos" şiiri okudu.
Kutlama programına Cumhuriyet Savcısı Resul Tigis, Hakim İbrahim Uğur, daire amirleri, belediye meclis üyeleri, askeri erkan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.