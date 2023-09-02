Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yaşayan bir kişinin ektiği kenevirleri esrar haline getirerek haksız kazanç elde etmek amacıyla müşteri aradığını belirledi.
Ekipler tarafından söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 791,51 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.