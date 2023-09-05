Eskişehir Valisi Aksoy, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy stadyumda düzenlenen toplantıda ilgililerden, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Aksoy'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da eşlik etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile karşılaşacak.