Eskişehir Valisi Aksoy, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ile karşılaşacağı Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki hazırlıkları inceledi.
Giriş: 05.09.2023 - 10:44 Güncelleme: 05.09.2023 - 10:46
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aksoy stadyumda düzenlenen toplantıda ilgililerden, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Vali Aksoy'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan da eşlik etti.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Ermenistan ile karşılaşacak.