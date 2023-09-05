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        Türkiye-Ermenistan milli maçı Eskişehir esnafının satışlarını artıracak

        Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen, 8 Eylül Cuma günü UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Türkiye-Ermenistan grup müsabakasının esnafta olumlu beklenti oluşturduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:58 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:58
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        Türkiye-Ermenistan milli maçı Eskişehir esnafının satışlarını artıracak
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        Birsen, yaptığı açıklamada, Eskişehirlilerin milli maçların kentte oynanmasının özlediğini belirtti.

        Eskişehir'e gelecek sporseverlerin esnafa büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Birsen, şöyle devam etti:

        "Bu maçın Eskişehir'de oynanmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkarlar olarak gelecek misafirlerimize en iyi hizmeti vermeye hazırız. Maçın kazanılmasıyla tüm Türkiye'nin mutlu olmasını temenni ediyoruz. Özellikle yeme içme ve konaklama sektörü beklenti içinde. Bu esnafımız, misafirlerimize hizmet edecekler ve ürünlerini sunacaklar. Misafirlerimiz de Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnafımızdan alışveriş yaparak onlara fayda sağlayacaklar. TFF'den bildirilen kesin olmayan rakamlara göre 10-15 bin kadar biletin şehir dışındakilere satıldığı söyleniyor."

        Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde köftecilik yapan 45 yaşındaki Yasin Uğur da maçın Eskişehir'de yapılacak olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

        Uğur, "Böyle büyük organizasyonlarda dışarıdan gelenlerin esnafa büyük faydası oluyor. Biz de şehir dışından gelen misafirlerimizi Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde ağırlayacağız. Misafirlerimiz gelince işlerimiz artacak. Ne kadar çok taraftar gelirse Eskişehir esnafına o kadar faydası olur." dedi.

        Lüle taşı ustası 58 yaşındaki Mustafa Gök ise öncelikli beklentilerinin maçın kazanılması olduğunu ifade ederek, "Gelen misafirler tabii ki esnafa her türlü gelir bırakacaktır. Maçın Eskişehir'de oynanmasından memnunuz. Katkılarından dolayı TFF'ye teşekkür ederiz. Esnaf olarak böyle etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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