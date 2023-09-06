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        Eskişehir'de mahalle sakinleri Yediler Parkı'ndaki farelerden yakındı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'nde yaşayan bazı vatandaşlar, Yediler Parkı'nda çok sayıda fare bulunduğunu öne sürerek buna çözüm bulunmasını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:53
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        Eskişehir'de mahalle sakinleri Yediler Parkı'ndaki farelerden yakındı
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        Hamamyolu Caddesi'ndeki parkın çevresinde yaşayan vatandaşlar ile esnaf, Odunpazarı Belediyesine ait parktaki döşeme malzemeleri ve çocuk trambolinlerinin altında farelerin yuva yaptığını öne sürdü. Farelerin konut ve iş yerlerine girdiğini, Odunpazarı Belediyesine durumu bildirmelerine rağmen önlem alınmadığını iddia eden vatandaşlar, sorunun giderilmesini talep etti.

        Mahalle sakinlerinden Feriha Özkan, yaptığı açıklamada, apartmanlarında fare tuzakları kurduklarını söyledi.

        Yediler Parkı'nı farelerin istila ettiğini ileri süren Özkan, "Korkumuzdan kapı, pencere açamıyoruz. Karşı sıramızda oturan birisi sabah namazına kalktığında fare sürüsüyle karşılaşmış. Belediye bu işe el atmadığı sürece bu sorunu çözemeyeceğiz." dedi.

        Cahit Özçelik de apartmanlarındaki farelerden çekindiklerini dile getirerek, "Farelerden biri asansör boşluğunda öldü. Koku yapmaya devam ediyor. Bunların parktan geldiğini tahmin ediyoruz. Orada çok fare var." diye konuştu.

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