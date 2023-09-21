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        Eskişehir'de bir ailenin para ve altınlarını gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bir ailenin para ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 21.09.2023 - 09:46
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        Eskişehir'de bir ailenin para ve altınlarını gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde bir ailenin para ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla Ankara'da yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İlçe merkezindeki bir dairede yaşayan 3 kişiyi silah ve bıçaklarla tehdit edip 1000 avro, 4 bin lira, 3 cep telefonu, altın yüzük ile akıllı saati gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Barış T, Baran A. ile Zülfikar Z. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İlçe merkezinde bir apartmanın 2. katındaki eve gelen 3 şüpheli, silah ve bıçaklarla tehdit ederek ikamette yaşayan 3 kişinin ellerini ve ayaklarını bağlamış, para ve altınlarını alarak kaçmıştı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler Barış T, Baran A. ile Zülfikar Z'yi saklandıkları evlerde olayda kullanıldığı belirlenen bıçak ve tabancayla yakalamıştı.

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