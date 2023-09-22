Beylikova'da hobi bahçesinden kaçan 2 deve kuşu bulundu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde hobi bahçesinden kaçan 2 deve kuşu, jandarma ekiplerince bulundu.

Halilbağı Mahallesi'nde Emrah Ulukan'a ait hobi bahçesinde bulunan 2 deve kuşu, bahçenin kapısını kırarak kaçtı. Durumu fark eden Turan Ulukan durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri kaçan deve kuşlarının bulunması için arazide arama çalışması başlattı.

Deve kuşlarının sahibi Emrah Ulukan, yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin destek verdiğini söyledi.

Kendisinin ve arkadaşlarının da arama çalışmalarına katıldığını belirten Ulukan, "İki yıldır beslediğim biri erkek biri dişi olan 2 deve kuşu kaçtı. Jandarma ekiplerine durumu haber verdim. Arama çalışmalarına başladık ve yerlerini tespit ettik ama deve kuşları yanına yaklaştırmıyor. Yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden ekipler gelecek." dedi.

Deve kuşlarının yakalanıp sahibine teslim edileceği öğrenildi.