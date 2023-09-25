Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.

        Samet Kozan idaresindeki 03 BE 594 plakalı resmi AFAD aracı, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresinde, Ziya Demirbaş'ın kullandığı 06 PFV 07 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada, AFAD aracındaki Mustafa Eser (42), olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü Demirbaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan'da
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Anne ile oğlu birbirine girdi!
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Gelinini öldüren caniden tüyler ürperten itiraf!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        Adliyenin önündeki restoranda çatışma: Ölü ve yaralılar var!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        İki kuzen baraj göletinde kaybolmuştu! Çifte acı!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        Acilen hastaneye kaldırıldı
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?

        Benzer Haberler

        BEBKA, Eskişehir'in kalkınmasına 700 milyon lira destek sağladı
        BEBKA, Eskişehir'in kalkınmasına 700 milyon lira destek sağladı
        Eskişehir'de firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı
        Eskişehir'de firari terör hükümlüsü 2 kişi yakalandı
        CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu
        CHP'nin Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz oldu
        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, partisinin Eskişehir İl...
        CHP genel başkanlığına adaylığını açıklayan Öymen, partisinin Eskişehir İl...
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı
        Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalandı