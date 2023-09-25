Eskişehir'deki trafik kazasında Afyonkarahisar AFAD yetkilisi hayatını kaybetti
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mustafa Eser yaşamını yitirdi.
Samet Kozan idaresindeki 03 BE 594 plakalı resmi AFAD aracı, Sivrihisar-Afyonkarahisar kara yolunun 14. kilometresinde, Ziya Demirbaş'ın kullandığı 06 PFV 07 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, AFAD aracındaki Mustafa Eser (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü Demirbaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.