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        Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda program düzenlendi

        Sivrihisar İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 28.09.2023 - 15:03
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        Sivrihisar'da Mevlid-i Nebi Haftası'nda program düzenlendi
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        Sivrihisar İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Sivrihisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in "Peygamberimiz İman ve İstikamet " konulu konferansıyla devam etti.

        4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri ve Hızırbey İlahi Grubu'nun gösterilerini ardından emekli imamlara ve hayırseverlere belge takdimi gerçekleşti.

        Programa Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

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