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        Eskişehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 10:47 Güncelleme: 01.10.2023 - 10:50
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        Eskişehir'de 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlulara yönelik çalışması kapsamında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler Z.Y, N.Y.G. ve K.G. gözaltına alındı.

        Şüphelilerden K.G'nin 2 farklı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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