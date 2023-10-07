Eskişehir'de bireysel sulama hibe desteği ödemeleri yapıldı Eskişehir'de, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği ödemeleri tamamlandı.

Eskişehir'de, tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği ödemeleri tamamlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar Eskişehir'de 2 bin 295 projeye 53 milyon 145 bin 879 lira hibe desteği sağlandı.

Bu yıl Bireysel Sulama Sistemleri hibe destekleri, "damlama sulama", "yağmurlama sulama", "mikro yağmurlama sulama" ve "tamburlu sistem yağmurlama sulama" projeleri için başvurular alındı. Uygun bulunan 143 projenin toplam proje tutarı 23 milyon 246 bin 274 lira, hibe tutarı ise 11 milyon 623 bin 137 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu destekler kapsamında 143 projenin 97'sine ait 7 milyon 339 bin 523,63 lira hibe tutarı işlemleri tamamlanıp çiftçilere ödemeleri yapıldı. Kalan 46 projeye ait 4 milyon 138 bin 913,03 lira hibe tutarının ödenmesi için ödeme belgeleri Tarım ve Orman Bakanlığına gönderildi.

Bu sene Ziraat Bankası faiz indirimli kredi başvurusu için de 588 sulama projesine onay verildi.​​​​​​