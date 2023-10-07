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        Eskişehir'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 127 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 07.10.2023 - 15:23
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        Eskişehir'de kaybolan küçükbaş hayvan sürüsünü jandarma buldu
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan 127 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.

        Kırsal Güneş Mahallesi'nde ikamet eden E.Ş, jandarmaya arayıp kendisine ait küçükbaş hayvan sürüsünün kaybolduğunu bildirdi.

        Jandarma ekipleri, kayıp hayvanları bulmak için motorlu, yaya devriyeler ve dronla bölgede çalışma başlattı.

        Yapılan arama sonucunda 127 küçükbaş hayvan, aynı mahalledeki mezrada bulunup sahibine teslim edildi.

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