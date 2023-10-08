Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Ankara'daki yangında dumandan etkilenerek şehit olan itfaiye eri Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiye eri 29 yaşındaki Orçun Yaşar, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 08.10.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'daki yangında dumandan etkilenerek şehit olan itfaiye eri Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan itfaiye eri 29 yaşındaki Orçun Yaşar, memleketi Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde toprağa verildi.

        Yaşar'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastanenin morgundan alınarak cenaze nakil aracıyla ilçeye bağlı Sazak Mahallesi'ndeki Sazak Mahalle Cami'ne getirildi.

        Yaşar'ın babası İlyas Yaşar ve yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Yakınları, Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden Yaşar'ın annesi Şenel Aktaş'ın güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

        Cenaze namazı öncesi Yaşar için helallik alındı. Cenaze namazının ardından Yaşar'ın naaşı, aynı mahalle mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Ankara ve Eskişehir büyükşehir belediyelerinde görevli itfaiye personeli ve yakınları katıldı.

        - Olay

        Ankara'nın Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim sabahında yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye eri ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş şehit olmuştu. Hastanede tedavisi devam eden Yaşar ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmamıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Maçta 2 gol var!
        Maçta 2 gol var!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Beşiktaş taraftarından sessiz protesto!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de organize suç örgütüne operasyon; 25 gözaltı
        Eskişehir'de organize suç örgütüne operasyon; 25 gözaltı
        Eskişehir'de şüphelilere yönelik operasyon yapıldı
        Eskişehir'de şüphelilere yönelik operasyon yapıldı
        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine kapılarını açtı
        ETOSANAT Galerisi, yeni dönemine kapılarını açtı
        Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi
        Eskişehir'de değeri 400 bin dolar olan Osmanlı eserleri ele geçirildi
        Eskişehir'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Eskişehir'de kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı
        Eskişehir'de polis ekiplerince huzur uygulaması yapıldı