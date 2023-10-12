Anadolu Üniversitesinde akciğer kanserinin tedavisine yönelik yürütülen projeye TÜBİTAK desteği

Eskişehir'de, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde akciğer kanserine dönük yürütülen "NSCLC Tedavisine Yönelik Akt İnhibitörü Tiyazol-Hidrazon Hibridi Bileşiklerin Geliştirilmesi" isimli proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Eczacılık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Cafer Batuhan Kılınç’ın yürütücülüğünü üstlendiği, Prof. Dr. Mehlika Dilek Altıntop’un akademik danışmanlığını yaptığı proje, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca sürdürülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamına alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılınç, akciğer kanseri vakalarının yüzde 85'ini küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinin (NSCLC) oluşturduğunu belirtti.

Bu durumun halk sağlığını tehdit ettiğini kaydeden Kılınç, şunları bildirdi:

"Geleneksel sitotoksik kemoterapinin dezavantajlarından yoksun, daha etkin tedavi yaklaşımı arayışında, tümör hücreleri üzerine seçici sitotoksik aktivite gösteren tolere edilebilir ve moleküler hedefe yönelik tedavi, yeni bir yaklaşım olarak önem kazandı. Projemiz kapsamında, NSCLC’nin hedefe yönelik tedavisi için tasarladığımız özgün 'tiyazol-hidrazonhibridi Akt inhibitörleri'nin sentezini, spektral karakterizasyonunu ve in vitro aktivite çalışmalarını gerçekleştirerek patent başvurusu yapmayı, elde edilecek özgün veriler sayesinde de antikanser ilaç AR-GE çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz."

Prof. Dr. Altıntop ise öğrencilerin proje hazırlama ve AR-GE çalışmalarına katılmalarının önemine değinerek, Kılınç'a danışmanlık yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.