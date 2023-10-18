Eskişehir'de jandarma ilkokul öğrencilerini bilgilendirdi
Eskişehir'de jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Eskişehir'de jandarma tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla, ilkokul öğrencilerine yönelik "Kişisel emniyet tedbirlerinin alınması, okul ve okul çevresi emniyeti, internet ortamında çocukların suç ve suçtan korunma yöntemleri, güvenli internet kullanımı" konularında okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları icra edildi.
Jandarma ekipleri, bilgilendirme çalışmaları kapsamında 68 öğrenciye ulaştı.