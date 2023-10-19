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        Sivrihisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 12:44 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:45
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        Sivrihisar'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Hızırbey Mahalle Muhtarı Yasemin Koca, muhtarlığın demokrasi zincirinin ilk halkası oluşturduğunu söyledi.

        Mahalle sakinlerinin iradesiyle seçilen muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü belirten Koca, "Bir yönümüzle devleti, bir yönümüzle milleti temsil etmekteyiz. Gece gündüz demeden vatandaşlarımızın gerek devletle olan işlerinde gerekse özel işlerinde ilk çalacağı kapı olduğumuzun bilincindeyiz." dedi.

        Daha sonra protokol üyeleri ile Alemşah Parkı'nda bir araya gelen muhtarlara ikramlarda bulunuldu.

        Ayrıca, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından günün anısına muhtarlara hediyeler takdim edildi.

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