Cumhuriyet'in 100. yılında Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede dalış yapıldı
Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dalış yapıldı.
Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dalış yapıldı.
"Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu"nun organizasyonunda belirlenen 134 dalış noktasından biri olan Sakaryabaşı'nda 19 dalgıç etkinliğe katıldı.
Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü dalgıçlarınca gerçekleştirilen dalışın ardından etkinliğe katılanlar, "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.