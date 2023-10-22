Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Cumhuriyet'in 100. yılında Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede dalış yapıldı

        Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dalış yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 20:56 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet'in 100. yılında Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede dalış yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında dalış yapıldı.

        "Derinlere Saygı Dalışı Topluluğu"nun organizasyonunda belirlenen 134 dalış noktasından biri olan Sakaryabaşı'nda 19 dalgıç etkinliğe katıldı.

        Çifteler Belediyesi Dalış Kulübü dalgıçlarınca gerçekleştirilen dalışın ardından etkinliğe katılanlar, "Cumhuriyet'e derinden bağlıyız" yazılı pankart ve Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Fener!
        Süper Fener!
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        İsrail'den Gazze'ye: Saldırıları artıracağız
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Habertürk canlı yayınına müdahale
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yüksek
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Gazze'den yardım çağrısı: "Bebekler ölecek!"
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        Binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        76 ünlüden Biden'a çağrı
        İki ili bir plaj ayırıyor
        İki ili bir plaj ayırıyor
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Icardi için sakatlık açıklaması!
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Ünlü oyuncu kızılderili töreniyle defnedildi
        Baltayla saldırdı!
        Baltayla saldırdı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Zabıt katibi şebeke kurup vurgun yaptı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        Kasımpaşa deplasmanda kazandı!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        İSPARK yalanıyla sürücüleri hedef aldılar!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı!
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        Mert Günok'un kırmızı kartı doğru mu?
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        "Son dönemde yabancı yatırımcı ilgisi arttı"
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi yarın toplanıyor!
        "O benim ikinci annem"
        "O benim ikinci annem"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"
        "İnfaz memuru, affetmiyor"

        Benzer Haberler

        Devlet sanatçısı Şefika Kutluer, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser...
        Devlet sanatçısı Şefika Kutluer, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser...
        Eskişehir'de kadın çiftçiler ata tohumlarından bal kabağı üretiyor
        Eskişehir'de kadın çiftçiler ata tohumlarından bal kabağı üretiyor
        Kayıp olarak aranıyordu, 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
        Eskişehir'de 25 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu
        Eskişehir'de 25 gündür aranan kişinin cesedi parçalanmış halde bulundu
        Eskişehir'de kömür sevkiyat kamyonları denetlendi
        Eskişehir'de kömür sevkiyat kamyonları denetlendi
        Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Filistin'e destek açıklaması
        Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerinden Filistin'e destek açıklaması