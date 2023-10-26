Mihalgazi'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.
Etkinlikte, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz tarafından Gerek'e pano hediye edildi.
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in de emekli din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim ettiği programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.