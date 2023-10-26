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        Mihalgazi'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:18
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        Mihalgazi'de "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde müftülük tarafından "Mevlid-i Nebi" programı gerçekleştirildi.

        Etkinlikte, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, "Peygamberimiz, iman ve istikamet" konulu konuşma yaptı.

        Konuşmanın ardından Mihalgazi Kaymakamı Ali Emre Deniz tarafından Gerek'e pano hediye edildi.

        Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'in de emekli din görevlilerine çeşitli hediyeler takdim ettiği programa, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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