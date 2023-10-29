Eskişehir'deki trafik kazasında 2 kişi öldü
Eskişehir'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Eskişehir-Ankara kara yolunda seyreden Ali Budak yönetimindeki 26 BT 894 plakalı otomobil ile S.C. idaresindeki 16 AFK 098 plakalı kamyon Hamidiye Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ali Budak ve yanındaki Havva Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, Cumhuriyet savcısı ile ekiplerin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kamyonun sürücüsü polis merkezine götürüldü.
Olay yerine gelen Mahmudiye Kaymakamı Semanur Kalkan kazaya ilişkin ekiplerden bilgi aldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Eskişehir yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.