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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyaret

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 03.11.2023 - 11:54
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Çelik'ten Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyaret
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir İl Müdürü Hikmet Çelik, İl Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Merkez Müdürü Mevlüt Yılmaz'ın kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdiği ziyarette, Kazım Tezişçi Gündüz Bakım Ünitesi Merkezi de gezildi.

        Merkezdeki engelsiz akademi atölyeleri ile çalışmaları inceleyelerek çalışanlardan bilgi alan Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yatırım programında yer alan, 4 engelsiz yaşam merkezi, bir sosyal tesis, bir idari bina ile bekçi kulübesinin bulunduğu 4 bin metrekare inşaat alanına sahip, 13 bin metrekarelik kampüs içinde konuşlandırılacak Engelsiz Yaşam Merkezi İnşaatı Yapım İşi'nin uygulama projelerinin tamamlandığını, ihale talimatının beklendiğini duyurdu.

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