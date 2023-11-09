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        Eskişehir'de uzlaştırma alanında yapılan değişiklikler anlatıldı

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, uzlaştırma alanında yapılan değişikliklerin uzlaştırmacılara iletilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 14:54 Güncelleme: 09.11.2023 - 15:02
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        Eskişehir'de uzlaştırma alanında yapılan değişiklikler anlatıldı
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        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, uzlaştırma alanında yapılan değişikliklerin uzlaştırmacılara iletilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendiği bildirildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesince verilen kararla uzlaşma sağlanan dosyalarda işlenen suçlara ilişkin tazminat davası açılamamasının Anayasa'ya aykırı bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde faaliyetlerini sürdüren uzlaştırma bürolarında Anayasa Mahkemesince verilen kararın tartışılmaya başlandığı kaydedilerek, uzlaştırma alanını etkileyecek bu kararın sağlıklı bir şekilde anlaşılması ve paylaşılması amacıyla toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

        Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Konferans Salonu'ndaki toplantıda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun faaliyetleri anlatıldı. Cumhuriyet savcıları İsmail Karteper ve Yasin Emre Turgut tarafından yapılan sunumlarla uzlaştırma alanındaki değişiklikler katılımcılara aktarıldı.

        Toplantıda konuşan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanı Merve Özcan, alternatif çözümler alanında uzlaştırma uygulamalarının niteliğinin artırılması yönünde çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, uzlaştırmacıların izleyecekleri yol hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        Uzman uzlaştırmacı uygulamasının İstanbul, Ankara ve Adana illerinde pilot olarak uygulanmaya başlandığını aktaran Özcan, uygulama ile birlikte uzlaştırma alanında yaşanan sorunların önüne geçileceğini ifade etti.

        Açıklamada, uygulamanın Eskişehir'de de faaliyete geçmesinin beklendiği kaydedildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ise uzlaştırmacılara seslenerek, "Uzlaştırma kurumunu güçlendirerek daha ileriye taşımamız gerekiyor. Burası Yunus Emre'nin şehri. Kişiler arasındaki sorunu, çekişmeyi ortadan kaldırmak çok önemli. Bunu da uzlaştırmacılarımız sayesinde yapabiliyoruz. Uzlaştırma uygulamalarımız sayesinde mağdurun suç ile birlikte uğradığı zararı, haksızlığı giderecek bir alternatif çözüm yöntemimiz var. Bu uygulamalarda ceza yargılamasında olmayan birçok edim bulunuyor. Uzlaşma şartlarının uzlaştırmacılarımız tarafından daha iyi kullanılarak sosyal yönlerinin güçlendirilmesi, uzlaştırma kurumunun daha ileriye taşınması adına önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, Tetkik Hakimi Zehra Seda Kalyoncu, Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel ve Savaş Kılıç, hakim ve cumhuriyet savcıları ile çok sayıda uzlaştırmacı katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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