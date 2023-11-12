Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de yağmur nedeniyle apartmandan sıva parçası düştü

        Eskişehir'de, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki bir apartmandan yağış nedeniyle kopan sıva parçası aşağı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 10:47 Güncelleme: 12.11.2023 - 10:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de yağmur nedeniyle apartmandan sıva parçası düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki bir apartmandan yağış nedeniyle kopan sıva parçası aşağı düştü.

        Binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan ayrılan parça, apartmanın altındaki iş yerinin önüne düşerek parçalandı.

        Olayda yaralanan olmazken, Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bina altına şerit çekerek önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        Tel Aviv'de ateşkes gösterisi
        10 katlı binada çıkan yangın
        10 katlı binada çıkan yangın
        "Akıl tutulması içinde!"
        "Akıl tutulması içinde!"
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        Şiddetli yağış ve rüzgar etkili oluyor!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Binlerce kişi 5. kez Filistin'e destek için sokaklara çıktı
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Beşiktaş beyaz sayfa peşinde!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Pala ile önüne gelene saldırmaya kalktı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Galatasaray, Hatay'a takıldı
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        Şişli'de fırtına binadaki levhalar koptu
        "Hatay'ın hakkı!"
        "Hatay'ın hakkı!"
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        Konya'da feci kaza: 5 ölü!
        "Yorgunum ve ağrılar"
        "Yorgunum ve ağrılar"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        17 maçlık serinin sonu geldi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Okulda kalbi duran Serra´yı, 4 dakikada ulaşan ambulans ekibi hayata bağlad...
        Okulda kalbi duran Serra´yı, 4 dakikada ulaşan ambulans ekibi hayata bağlad...
        Yolun karşısına geçmek isterken çimento tankerinin çarpmasıyla öldü
        Yolun karşısına geçmek isterken çimento tankerinin çarpmasıyla öldü
        Eskişehir'de çimento tankerinin altında kalan kişi öldü
        Eskişehir'de çimento tankerinin altında kalan kişi öldü
        Eskişehir merkezli 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 gözaltı
        Eskişehir merkezli 2 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 8 gözaltı
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle buluştu:
        İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Eskişehir'de gazetecilerle buluştu:
        Eskişehir´de 2 öğretmen hayatını kaybetti
        Eskişehir´de 2 öğretmen hayatını kaybetti