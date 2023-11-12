Eskişehir'de yağmur nedeniyle apartmandan sıva parçası düştü

Eskişehir'de, İsmet İnönü-1 Caddesi'ndeki bir apartmandan yağış nedeniyle kopan sıva parçası aşağı düştü.

Binanın 4'üncü katındaki dairenin balkonundan ayrılan parça, apartmanın altındaki iş yerinin önüne düşerek parçalandı.

Olayda yaralanan olmazken, Tepebaşı Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, bina altına şerit çekerek önlem aldı.

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