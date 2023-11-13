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        Eskişehir'de koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 13.11.2023 - 11:48
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        Eskişehir'de koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde koyun otlatırken ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Memik Mahallesi Bozçayırlar mevkiinde koyun otlatan 53 yaşındaki Murat Akyatak, bir ayının saldırısına uğradı. Kendi çabası ve köpeklerinin yardımıyla ayı saldırısından güçlükle kurtulan Akyatak, her iki ayağı ile sol elinden yaralandı.

        Murat Akyatak, saldırının ardından telefonla yardım istediği yakınlarınca Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akyatak, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Akyatak gazetecilere, ayı saldırısının mahalleye yaklaşık bir kilometre uzaklıkta meydana geldiğini söyledi.

        Koyunları beklerken çukurdaki ayıyı fark etmediğini kaydeden Akyatak, "Köye dönüyordum. Ayı da dere yatağının içindeymiş, görmedim. Koyunları çevirdim. Ayı direkt üstüme saldırdı. Zaten yakınmışız, kaçmaya fırsat bırakmadı. Bir anda saldırdı, ayaklarıma daldı. Ayaklarıma dalınca beni devirdi, sonra ısırmaya başladı. Köpekler ona saldırınca beni bıraktı. Sonra köpekler ayıyı aldı, gitti." diye konuştu.

        Kendisine saldıran ayının çok büyük olduğunu ifade eden Akyatak, "500 kilogram ağırlığında vardı. Ben 53 yaşındayım, ilk kez böyle bir ayı gördüm, du değişik bir ayı ve rengi kahverengi, kulakları kısa, çok cesur ve acardı. Çok kilolu. Kurtulmak için çok mücadele ettim. Köpekler olmasaydı zaten biz yaşamayacaktık." dedi.

        Akyatak, vücudunun farklı yerlerinden yaralandığını dile getirerek, "Sağ bacak komple gitti. Sağ bacağımı yırttı, her tarafı dikişli. Olaydan sonra eve dönemedim. Orada kaldım. Aileme telefon açtım. Koyunları almaya geldiler. Komşu köyden de bir amca var, yardıma o geldi, sağ olsun. Arabayla beni hastaneye götürdü." ifadesini kullandı.

        Ayıyı daha önce hiç görülmeyen bir noktada gördüğünü anlatan Akyanak, bölgenin de ormanlık alan olmadığını söyledi.

        Galeri
        Galeri

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