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        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

        Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 10:31 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:52
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        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
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        Eskişehir'in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

        Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde dün geceden itibaren kar etkisini göstermeye başladı.

        Gece boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler, beyaz örtüyle kaplandı.

        Eskişehir-Mihalgazi kara yolu kenarındaki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.

        Kar yağışı, kent merkezinde de zaman zaman etkisini gösterdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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