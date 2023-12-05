Eskişehir'de roka üretilen seraya giren geyik görüntülendi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde roka yetiştirilen bir seraya kızıl geyik girdi.

Sakarılıca Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kara, Karşı mevkisinde bulunan serasındaki rokaları sulamak için geldiğinde yerde yatan kızıl geyiği fark etti.

Kara'nın fotoğraflarını çektiği geyik ürküp, seranın içinden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

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