Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de roka üretilen seraya giren geyik görüntülendi

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde roka yetiştirilen bir seraya kızıl geyik girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:54 Güncelleme: 05.12.2023 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de roka üretilen seraya giren geyik görüntülendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde roka yetiştirilen bir seraya kızıl geyik girdi.

        Sakarılıca Mahallesi'nde yaşayan Kadir Kara, Karşı mevkisinde bulunan serasındaki rokaları sulamak için geldiğinde yerde yatan kızıl geyiği fark etti.

        Kara'nın fotoğraflarını çektiği geyik ürküp, seranın içinden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Oğlu öldürülen baba: Onun oğlu bana bir hatayla gelseydi, ben böyle yapmazd...
        Oğlu öldürülen baba: Onun oğlu bana bir hatayla gelseydi, ben böyle yapmazd...
        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu y...
        Eskişehir'de bir gencin bıçakla öldürülmesine ilişkin baba oğulun tutuklu y...
        Emekli makine mühendisi oyuncak ve havacılık tutkusunu ürettiği pedallı uça...
        Emekli makine mühendisi oyuncak ve havacılık tutkusunu ürettiği pedallı uça...
        Grafik sanatçısı atıkları kağıda dönüştürerek eserlerinde kullanıyor
        Grafik sanatçısı atıkları kağıda dönüştürerek eserlerinde kullanıyor
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir´de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı
        Eskişehir´de TIR ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı; 2 ölü, 2 yaralı