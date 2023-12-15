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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den Sarıcakaya ve Mihalgazi'deki sağlık kuruluşlarına ziyaret

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:18
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici'den Sarıcakaya ve Mihalgazi'deki sağlık kuruluşlarına ziyaret
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        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyarette bulundu.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bildirici, ziyaretlerinde ilçelerdeki Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Bildirici, sağlık personellerinin talep ve önerilerini dinledi, tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Bildirici, ayrıca Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Mihalgazi Kaymakam Vekili Ali Emre Deniz ile Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü makamlarında ziyaret etti.

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