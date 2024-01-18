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        Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde geçen yıl kavgada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:57
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        Eskişehir'de arkadaşını bıçakla öldüren sanığın müebbet hapsi istendi
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde geçen yıl kavgada arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Rahmi A. (58), taraf avukatları ve maktul emekli zabıta memuru İsa Yavuz'un yakınları katıldı.

        Taraf avukatlarının savunmalarını yapmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanık Rahmi A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına ve avukatlarına savunma için ek süre verilmesine hükmederek duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.

        Mihalgazi ilçesi kırsal Karaoğlan Mahallesi'nde bir evde 10 Mayıs 2023'te alkollü içki içen İsa Yavuz (63) ile Rahmi A. arasında kavga çıkmıştı. Küfürleşme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında bıçakla Yavuz'u öldüren Rahmi A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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