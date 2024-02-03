Tepebaşı'nda AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi'ndeki büronun açılışında yaptığı konuşmada, Eskişehir'de dekor belediyeciliği devrinin kapanacağını söyledi.

Kentte hizmet belediyeciliğinin başlayacağını anlatan Hatipoğlu, şöyle devam etti:

"Tepebaşı'nda, Sivrihisar'ı Türkiye'nin yıldızı yapan Hamid Yüzügüllü kardeşimiz adayımızdır. İnşallah Sivrihisar'da gösterdiği başarıları Tepebaşı'nda da gösterecektir. Artık miadı dolmuş belediyeciliği ve miadı dolmuş belediye başkanlarını bir kenara bırakacağız. Tepebaşı'nda genç, yeni jenerasyon ve vizyoner Hamid Yüzügüllü'yü destekliyoruz. Tepebaşı'nı yıldız yapacak başkanımızla, inşallah 31 Mart'ta insanların mutlu olduğu, hizmet aldığı bir belediyeciliğe kavuşacağız."

Sivrihisar Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü de Tepebaşı'na kavga değil hizmet için geldiklerini dile getirdi.

Sivrihisar'ı 10 yılda dünyanın merkezine taşıdıklarını ifade eden Yüzügüllü, "İnşallah sizlerle beraber, 31 Mart akşamı belediye seçimlerini kazanacağız ve hep beraber yöneteceğiz. Nasıl Sivrihisar'ı Türkiye'ye ve dünyaya taşıdıysak inşallah önümüzdeki dönemde Tepebaşı'nı ve Eskişehir'i Türkiye'de bir numara yapacağız." diye konuştu.

Programda, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, MHP İl Başkanı İsmail Candemir ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın da katılımcılara hitap etti.

Açılışa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Demirel, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Seyitgazi Belediye Başkan adayı Erhan Erden ile partililer katıldı.