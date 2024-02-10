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        Model araba sevdası Eskişehirli çifti koleksiyon sahibi yaptı

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan Ahmet ve Ezgi Şensu çifti, yurt içi ve dışından temin ettikleri özel üretim model arabalardan oluşan 16 yıllık koleksiyonda 2 binden fazla parçaya ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 11:12 Güncelleme: 10.02.2024 - 11:24
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        Model araba sevdası Eskişehirli çifti koleksiyon sahibi yaptı
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'de yaşayan Ahmet ve Ezgi Şensu çifti, yurt içi ve dışından temin ettikleri özel üretim model arabalardan oluşan 16 yıllık koleksiyonda 2 binden fazla parçaya ulaştı.

        Makine mühendisi 33 yaşındaki Ahmet Şensu, küçük yaşlardan itibaren sahip olduğu araba tutkusuyla 2008'de özel üretim model araçları biriktirmeye başladı.

        Şensu, üniversitede tanışıp sonraki yıllarda evlendiği eşi Ezgi Şensu ile ortak tutkuları olan model araba koleksiyonunu birlikte zenginleştirdi.

        Eskişehir ve başka illerden, yurt dışından temin ettikleri 1/18 ila 1/43 ebatlarında özel üretilmiş binek otomobil, Formula 1, ralli araçları, otobüs, kamyon gibi taşıtlardan 2 bin parçayı aşan koleksiyona sahip olan çift, bunları evlerinde ayırdıkları odada yaptırdıkları özel vitrinli bölümlerde muhafaza ediyor.

        Ahmet Şensu, AA muhabirine, otomobillere olan tutkusuyla gelişen hobisini imkanları elverdiğince ömür boyu sürdürmek istediğini söyledi.

        Küçük yaşlarda pencereye çıkıp yoldan geçen araçları saydığını belirten Şensu, şöyle devam etti:

        "İlk otomobilimize aşık olduğumu bilirim. Bu otomobil sevgisi hem gerçek araçlar hem de koleksiyonculuk konusunda beni epey geliştirdi. Bu sıradan bir sevgi değil. Üretilmiş tüm araçların model, kasa kodlarına, hangi yıllarda üretildiğine kadar bilmeye çalışırım. Çevremdeki birçok kişinin araçlar konusunda danıştığı kişiyimdir. Bu işin çıkış noktası otomobil tutkusu. Otomobil bilmeyen, tarihçesini, geçmişini bilmeyen bir insan zaten bunu yapamaz."

        Zamanla koleksiyonuna profesyonel anlamda yaklaşmaya başladığını anlatan Şensu, internetin yaygınlaşmasının bunda etkili olduğunu vurguladı.

        İlk yıllarda sosyal medyadaki forumlar sayesinde model arabalar dünyasında yeni pencereler açıldığını, koleksiyonculuğu öğrendiğini dile getiren Şensu, "Bu otomobillerin hepsine sahip olabilmek günümüzde zaten mümkün değil. İnternet sayesinde ulaşamayacağınız otomobillerin modellerini de edinebiliyorsunuz. Oldukça detaylı modeller. Onları incelemek, hayrete düşmek bana en keyif veren şeylerden biri. Tutku olduğu için diğer modelleri de almak için çabalıyorsunuz. Model odama girdiğim an çocukluğuma döndüğümü hissediyorum." diye konuştu.

        Bazı model arabaları isteyenlere sattığını aktaran Şensu, koleksiyonunun değerinin 1 milyon lirayı aştığını ifade etti.

        - "Kesinlikle oyuncak değiller"

        Ezgi Şensu ise kendisinin de çocukluğundan bu yana yarış arabalarının modellerine ilgisinin bulunduğunu belirtti.

        Evlendikten sonra en önemli ortak noktalarından birinin model arabalar olduğuna işaret eden Şensu, şunları kaydetti:

        "Eşimle 2009 yılında üniversitede tanıştıktan sonra harçlıklarımızı biriktirerek koleksiyonumuzu büyütmeye başladık. Evlendikten sonra ise eşim kendi maaşından, ben kendi maaşımdan biriktirerek koleksiyonumuzu büyütüyoruz. Birbirimize bu şekilde destek oluyoruz. Tamamen Formula 1 modelleri topluyorum. Ben teknik kısmıyla pek ilgilenmiyorum, hoşuma giderse alıyorum. Genellikle 1950'li yıllara ait klasik parçaları daha çok seviyorum. Bazen eşim 'Bu sana göre, bunu da alalım' diyor, o şekilde alıyorum."

        Model arabaların oyuncaklarla karıştırılmamasını isteyen Şensu, "Çevremde bu koleksiyonu ilk gören kişiler 'Bunlar oyuncak mı?' diyor. Bu büyük bir yanılgı. Kesinlikle oyuncak değiller. Oyuncaktan ayırt eden çok büyük özellikleri var. Yıllardır bu sorulara alıştığımız için açıklayıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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