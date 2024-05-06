Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Atlı Jandarma Birliği, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu

        Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından geçici olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına görevlendirilen Atlı Jandarma Birliği, kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:42 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atlı Jandarma Birliği, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Jandarma teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığından geçici olarak Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına görevlendirilen Atlı Jandarma Birliği, kentin turistik noktalarında vatandaşlarla bir araya geldi.

        Atlı Jandarma Birliği, 4-5 Mayıs tarihlerinde halkın yoğun olarak kullandığı Musaözü Tabiat Parkı, Sazova Parkı, Kentpark ve Mamuca Piknik Alanında yürütülen önleyici hizmet devriyelerine destek olarak görevlendirildi.

        Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlik, çocuklardan ve vatandaşlardan ilgi gördü.

        Atlı birliği görenler, sevgi gösterisinde bulundu, görevlilerle fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı
        Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
        Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
        Eskişehir'de 3 katlı binanın garajında yangın; 2'nci katta mahsur kalan çif...
        Eskişehir'de 3 katlı binanın garajında yangın; 2'nci katta mahsur kalan çif...
        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkile...
        Eskişehir'de bir apartmanın garajında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkile...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesaj...
        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'dan Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası mesaj...