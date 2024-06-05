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        ESOGÜ'nün "ELT Fest" etkinliği ilgi gördü

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından "ELT Fest" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:18 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:20
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        ESOGÜ'nün "ELT Fest" etkinliği ilgi gördü
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri tarafından "ELT Fest" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan ve İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ümit Özkanal'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

        "ELT Fest"te öğrenciler tarafından geliştirilen öğretim etkinlikleri ve tasarlanan öğretim materyalleri sergilendi.

        "Karaoke", "quiz" ve halat çekme gibi yarışmaların düzenlendiği etkinlikte katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pekiştirirken, keyifli vakit geçirdi.

        Gün boyu düzenlenen kermesle toplanan ücret, Kahramanmaraş Göksun İstiklal Ortaokulu'na bağışlandı.

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