Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.
Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı
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