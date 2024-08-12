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        Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:06
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        Eskişehir'de bir çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çay bahçesindeki 5 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'nda bulunan çay bahçesine kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle gelen Arda K.(18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı.

        Olayın ardından kaçmak isteyen Arda K. polis ekiplerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 yaralıyı, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayı oynadığı bilgisayar oyununun etkisinde kalarak gerçekleştirdiği iddia edilen Arda K. ekiplerce gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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