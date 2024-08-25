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        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı

        Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 25.08.2024 - 10:25
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        5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı
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        Türkiye Atletizm Federasyonu ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ETİ Lifalif 5. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu başladı.

        Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda startı verilen organizasyonda, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre, şirketler, paralimpik ve çocuk koşuları da yapılıyor.

        Organizasyona katılan yaklaşık 3 bin kişi, tarihi Odunpazarı bölgesi başta olmak üzere kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardan geçerek yarı maratonu tamamlamaya çalışacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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