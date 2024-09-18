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        Eskişehir'de yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis

        Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığa müebbet hapis verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:20 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:20
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        Eskişehir'de yeğenini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa müebbet hapis
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        Eskişehir'de, boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla yeğenini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığa müebbet hapis verildi.

        Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nurullah Kalay ile taraf avukatları ve maktul Heybettullah Kalay'ın yakınları katıldı.

        Sanık Kalay, duruşmadaki savunmasında, çok pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Keşke küfür edip kaçmasaydı da bunlar yaşanmamış olsaydı." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nurullah Kalay'ı, Heybetullah Kalay'a karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan dolayı müebbet hapse çarptırdı.

        Sanık Kalay'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan eylemin hazırlık aşamasında kalmasından dolayı beraat kararı veren heyet, sanığa "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis verdi.

        - Olayın geçmişi

        Diyarbakır'da yaşayan Nurullah Kalay (32), 10 Ağustos 2022 gecesi, boşanma aşamasındaki eşi E.K. (21) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Eskişehir'de öğrenci olan yeğeni Heybettullah Kalay'ı (23) Vişnelik Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde tabancayla vurarak öldürmüştü.

        Bursa-İnegöl kara yolu uygulama noktasında polislerce durdurulan araçta yakalanan Nurullah Kalay tutuklanmış, araçtaki arkadaşları Süleyman G. ile Tuncay S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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