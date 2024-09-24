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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine "imar değişikliği" eleştirisi

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçedeki belirli parsellere yapılan imar değişikliklerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:06 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:06
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine "imar değişikliği" eleştirisi
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        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Tepebaşı Belediyesi tarafından ilçedeki belirli parsellere yapılan imar değişikliklerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

        Kaya, yaptığı açıklamada, imar değişikliklerinde kişisel menfaatlerin değil kamusal çıkarların gözetilmesi gerektiğini belirtti.

        Son dönemde Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi'ndeki belirli parseller üzerinde yapılan imar değişikliklerinin kamuoyunda haklı olarak soru işaretlerine neden olduğunu aktaran Kaya, "Bizler, yeni sanayi alanlarının oluşturulmasına karşı değiliz. Aksine, şehrimizin büyümesi ve gelişmesi adına bu tür adımların atılmasını destekliyoruz ancak bu süreçlerin şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Bu bağlamda, bazı soruların yanıtlanması gerektiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

        "Daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından reddedilen bir imar değişikliği talebi, hangi gerekçelere dayanarak şu an kabul edilmiştir? O dönemde bu talebin reddedilmesinin ardındaki şehircilik ve planlama ilkeleri bugün değişmiş midir? Eğer değişmemişse, bu kararın yeniden gündeme alınmasının gerekçesi nedir?

        Yeni sanayi alanları oluşturulması şehrimizin kalkınması için önemli bir adım olabilir ancak bu tür imar değişikliklerinin kişiye özel yapıldığı algısı ciddi bir sorun yaratmaktadır. Belediye olarak, kişisel menfaatlere dayalı değil, kamusal çıkarları gözeten bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu kararın, kişisel çıkarlar doğrultusunda alındığına dair iddialara nasıl yanıt verilecektir?"

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