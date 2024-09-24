Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı yakalandı

Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

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