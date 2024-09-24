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        Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı yakalandı

        Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 14:34 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:34
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        Eskişehir'de zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı yakalandı
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        Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 1,5 milyon lira geçirdiği iddiasıyla banka çalışanı şüpheli gözaltına alındı.

        Kentteki bir bankanın müşterisi, kendisinden habersiz hesabından işlem yapıldığını fark ederek durumu bankaya bildirdi.

        Banka yetkilileri, müşterinin talebi üzerine yaptığı incelemelerde, banka çalışanı Onur U'nun, "uyuyan hesap" olarak adlandırılan yaşlı ve internet bankacılığını sık kullanmayan 20 müşterinin hesaplarından yaklaşık 1,5 lirayı kendi hesabına geçirdiğini belirledi.

        İhbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka çalışanı Onur U'yu gözaltına alındı.

        Şüphelinin ifadesinde, borçlarına karşılık zimmetine para geçirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "zimmet" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Onur U'nun sorgusu devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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