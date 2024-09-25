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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri açıklaması

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.09.2024 - 09:39
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu'ndan Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri açıklaması
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nin Eskişehirspor'a tahsisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını bildirdi.

        Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un toparlanma sürecindeki en büyük engeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın desteğiyle aştıklarını belirtti.

        Bakan Bak'a desteği için tüm Eskişehirliler adına teşekkür eden Hatipoğlu, "Eskişehir milletvekili olarak söylüyorum; bu kentin bütün sorunlarını el birliğiyle, dayanışma ile ve hemşehrilik bilinciyle bir bir çözeceğiz. Kent ile ilgili gerekli yatırımlar ve alınması gereken kararlar konusunda görüşmelerimiz çok yönlü şekilde sürüyor. Tamamlandıkça sizlerle de paylaşacağım, sevgili hemşehrilerim." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan Eskişehirspor X hesabından yapılan açıklamada, stadyumun ve tesislerin kulübe tahsisi için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerde Eskişehirspor'un yanında olarak gerekli kolaylıkların sağlanmasına yardımcı olan Hatipoğlu'na teşekkür edildi.

        Açıklamada ayrıca Eskişehir Atatürk Stadyumu ve Vali Hanefi Demirkol tesislerinin tahsisi ile ilgili sözleşmenin gelecek hafta imzalanacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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