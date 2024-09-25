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        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:11
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        ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Merkezi'ne "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"
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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almaya hak kazandı.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının yönetmeliklere göre istediği resmi koşulları sağlayan ESOGÜ Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi aldığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi ile kalitesini tescil etti.

        Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri'ne ve yönetmeliğin genel esaslarına uyan merkez böylece, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazandı.

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