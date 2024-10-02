Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisten kaçtığı öne sürülen motosikletlinin, hafif ticari araca ardından da kendisini takip eden motosikletli yunus timine çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

K.H. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında K.H. kontrolündeki motosiklet karşı yönden gelen C.C'nin kullandığı 26 PE 366 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kendisini takip eden yunus timinden polis memuru M.İ'nin kullandığı 26 A 48647 plakalı motosiklete de çarptı.