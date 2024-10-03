Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 760,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
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