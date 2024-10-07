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        Eskişehir'de dayısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 01:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 01:55
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        Eskişehir'de dayısı tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde çıkan kavgada dayısı tarafından bıçakla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı'nda R.S. ile yeğeni Ç.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı R.S, yeğeni Ç.K'yi göğsünden bıçakla yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan şüpheli R.S. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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